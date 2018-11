Trova ragno nell'insalata: foto choc diventa virale

Trovarsi un ragno nell'insalata è un vero e proprio incubo. E Melissa Ryan-Skelly, un'irlandese di Kildare, deve aver pensato che si trattasse di uno scherzo di pessimo gusto quando la figlia le ha detto di aver ritrovato un enorme ragno all'interno del suo pasto. Ma non si trattava di uno scherzo. E purtroppo, per la figlia di Melissa, l'incubo è diventato realtà. Fra le foglie d'insalata, la ragazza si era ritrovata un enorme aracnide nero.

Il problema è che l'insalata non era di campo, ma comprata in uno dei supermercati della catena Lidl. E così, la denuncia è diventata molto più importante, diventando immediatamente un caso "internazionale". Come riporta Leggo , " la donna ha immediatamente denunciato il fatto sulla pagina Facebook di Lidl Ireland, postando la foto e chiedendo spiegazioni per la spiacevole sorpresa ". La grande catena di supermercati, interpellata dai media irlandesi, si è scusata e ha immediatamente fatto sapere di aver avviato un'indagine interna. Ma la foto della denuncia è già diventata virale.