Trovato in Thailandia il corpo smembrato di un italiano

È stato trovato tre giorni fa nei boschi della provincia di Phichit (Thailandia) il corpo smembrato e dato alle fiamme di un uomo. Un cadavere a cui ora le autorità sono riuscite a dare un nome: quello del 62enne italiano Giuseppe De Stefani, originario della città di Sondrio.

È stato un tatuaggio alla gamba a permettere alle forze dell'ordine di procedere con l'identificazione, unitamente alla deposizione di un testimone. Per la polizia dietro la sua morte ci sarebbe un delitto passionale, per il quale al momento è sospettata la ex moglie dell'uomo, la 38enne cittadina thailandese Rujira Eiumlamai.

La polizia cerca anche l'amante francese della donna, le cui generalità non sono state rese pubbliche. Secondo la pista che si sta seguendo i due avrebbero tagliato a pezzi il corpo di De Stefani, per poi chiuderlo in una valigia e portarlo nel bosco, dove l'avrebbero dato alle fiamme.

In casa della Eiumlamai la polizi ha trovato il passaporto dell'italiano e alcune macchie di sangue. Le autorità locali sono affiancate nelle indagini dall'esperto della sicurezza dell'Interpol in Thailandia, Andrea Vitalone.