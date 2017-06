Trump annulla la visita a Londra alla May. Corbyn esulta

A sorpresa Donald Trump fa sapere che non andrà a Londra. Il presidente degli Stati Uniti ha congelato la sua visita al primo ministro britannico Theresa May. Una decisione, questa, accolta con sorpresa dalla May. Lo rivela il Guardian, spiegando che sarebbe stato il timore di proteste di piazza a indurre Trump a non accettare l'invito, rimandandolo.

Un consigliere di Downing Street ha riferito al quotidiano britannico che Trump ha comunicato la propria decisione alla May in una telefonata avvenuta qualche settimana fa. Il premier britannico aveva invitato il presidente Usa a Londra a gennaio, durante la sua prima visita a Washington dopo l’insediamento di Trump.

All’epoca i media britannici avevano scritto che il viaggio era previsto per giugno o luglio. In Gran Bretagna in migliaia manifestarono davanti alla Camera del Comuni, durante l’esame di una petizione firmata da un milione e 800.000 persone che chiedevano al governo di annullare la visita di Stato proposta dalla May.

Jeremy Corbyn intanto esulta. La "cancellazione" della visita di Stato del presidente Trump è "benvenuta - scrive su Twitter il leader laburista- specialmente dopo il suo attacco al sindaco di Londra e il ritiro dall'Accordo di Parigi sul clima".

La May aveva invitato Trump, anche a nome della regina Elisabetta, appena sette giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, in occasione della visita della premier a Washington. Per la visita non era ancora stata fissata una data ufficiale. Ultimamente Trump è stato al centro di polemiche per avere aspramente criticato il sindaco di Londra, Sadiq Khan, all'indomani dell'attacco terroristico a London Bridge. Fraintendendo una dichiarazione di Khan, Trump in un tweet si era scagliato contro il sindaco, criticando la sua reazione all'attentato. Successivamente, Khan aveva chiesto al governo di cancellare la visita del presidente Usa.