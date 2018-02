Trump candidato al Nobel per la pace: ma è una fake news

La notizia era circolata a inizio mese: Donald Trump nella lista dei candidati per il Nobel per la pace.E si parlava anche della motivazione: perseguire la pace attraverso l'ideologia della forza. Ma la candidatura del presidente è un falso. A fare chiarezza è Olav Njolstad, segretario del Comitato Nobel, intervenuto sull'emittente norvegese NRK. Njolstad ha aggiunto che la falsa candidatura è stata denunciata alla polizia, senza spiegare cosa abbia destato i sospetti. Per il riconoscimento si sa solo che sono state avanzate 329 candidature, così suddivise: 127 individui e 112 organizzazioni.

Geir Lundestad, predecessore dell'attuale direttore del Nobel Institute ed ex segretario del Nobel Committee, non si è detto preoccupato per la falsa candidatura: "Accade di rado, ma non importa". Ma ha ammesso che in passato, durante il suo mandato come segretario del Comitato, erano già arrivate false candidature.

Come funziona la candidatura

Come ogni anno le candidature per il premio Nobel per la Pace devono essere depositate prima del 31 gennaio e solo certe personalità possono proporre un nome (per esempio parlamentari e ministri, ex premiati, alcuni professori universitari). Tutto lascia pensare che questa candidatura sia stata presentata da una persona che si sia macchiata di usurpazione di identità per potersi dare una apparente legittimità. Nonostante la lista delle candidature venga solitamente mantenuta segreta, l'istituto di ricerca sulla pace di Oslo (Prio) ha assicurato all'inizio del mese che l'attuale inquilino della Casa Bianca ne faceva parte. Trump sarebbe stato proposto, come l'anno scorso, da un americano che non vuole rivelare in pubblico la propria identità. Il nome o i nomi dei vincitori del premio sarà o saranno annunciati all'inizio di ottobre.