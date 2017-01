Trump le dice qualcosa, Melania non sorride più. E il video diventa virale

Durante l'Inauguration day, Donald Trump si volta verso la moglie per dirle qualcosa. Non si può sapere cosa le dice. Il volto di Melania si apre in un sorriso ma, appena il marito torna a darle le spalle, eccola farsi scura in volto. Il video è subito diventato virale in rete (guarda qui).

Passa tutto ai raggi x della rete. Anche un semplice sorriso che si spegne sul volto della First lady. Succede proprio nel giorno dell'insediamento del 45° presidente. Analisi e controanalisi. Tanto che, come spiega anche l'Huffington Post, c'è chi arriva a ipotizzare che il video possa essere stato costruito al contrario. Ma basta guardare l'originale del girato dell'Inauguration day per capire che questa ipotesi non regge in piedi. E così sulla rete c'è chi si fionda a fare ricostruzioni su ricostruzioni per minare il rapporto tra il neo presidente Trump e la moglie Melania.