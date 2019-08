Trump: "L'Iran vuole un nuovo accordo sul nucleare"

"L'Iran vuole un nuovo accordo sul nucleare, ma l'America non si piegherà mai a un'altra nazione ". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la volontà dell'Iran di siglare un nuovo accordo sul nucleare.

Lo scorso 7 luglio, l'Iran aveva annunicato che avrebbe aumentato il livello di arricchimento dell'uranio, per aggirare gli obblighi previsti dall'accordo sul nucleare del 2015, che prevedeva, tra l'altro, un limite al livello di arricchimento. L'annuncio era arrivato al termine dell'ultimatum dato all'Unione Europea, partner dell'accordo, perché aiutasse il Paese ad allentare la stretta provocata dalle sanzioni statunitensi. Ma, il 9 luglio, l'Europa aveva chiesto all'Iran di bloccare l'arricchimento dell'uranio, che stava superando i limiti del 3,67%, stabiliti dall'accordo.

Così, le minacce dell'Iran non erano cessate e Trump aveva reagito. La tensione tra i due Paesi era sfociata in alcuni attacchi alle petroliere e, successivamente, gli Stati Uniti avevano dato avvio a una serie di cyber attacchi.