Trump minaccia Messico "Dazi commerciali se non ferma i migranti"

È guerra con il Messico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia il Paese di imporre nuovi dazi commerciali, se l'ondata di migranti clandestini che attraversano il confine non si fermerà.

Già a partire dal prossimo 10 giugno, scatterà il 5% di tassa su tutti i beni importati negli Usa dal Messico. Poi, i dazi aumenteranno gradualmente, del 5% ogni mese, fino a quando migranti non verranno fermati. Solo a quel punto " le tariffe saranno rimosse ". Ma se il Messico dovesse continuare a lasciar andare negli Stati Uniti i migranti, a partire dal 1° luglio, le tasse saliranno al 10%, fino a raggiungere il 25% ad ottobre. L'unico modo per fermare l'incremento dei dazi, sarebbe quello di bloccare il flusso migratorio. Trump ha annunciato la misura sul suo account Twitter:

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..