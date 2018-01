Trump replica alle accuse sulla salute mentale: "Sono un genio"

A ventiquattr'ore dall'uscita di Fire and fury: inside the Trump White House, il libro di Michael Wolff che racconta i retroscena sulla Casa Bianca, continua a infuriare la polemica a Washington, con il presidente che replica alle accuse che gli arrivano da quelle pagine, in cui si arriva a mettere in discussione anche la sua salute mentale.

"Non sono intelligente, sono un genio... e un genio molto stabile", scrive su Twitter Trump, aggiungendo: "Ora che la collusione con la Russia, dopo un anno di intensa analisi, si è rivelata una totale bufala, i democratici e i loro cagnolini da salotto, i media mainstream di fake news, stanno tirando fuori il vecchio libretto Ronald Reagan e gridando su stabilità mentale e intelligenza".

E poi: "In realtà in tutto la vita le mie due più grandi doti sono state la stabilità mentale e il fatto di essere davvero intelligente. Anche Hillary Clinton corrotta ha provato a giocare queste carte in modo duro e, come tutti sanno, ha fallito in modo spettacolare. Io, invece, sono passato da essere un uomo d'affari di GRANDE successo, a grande star televisiva a presidente degli Stati Uniti (al primo tentativo)".