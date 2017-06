Trump rilancia il muslim ban: "Serve una versione ancora più dura"

Donald Trump ci riprova. E questa volta lo fa mostrando i muscoli all'estremismo islamico. Il presidente degli Stati Uniti vuole, infatti, lanciare una versione più dura del "muslim ban", il bando agli ingressi dai Paesi a maggioranza musulmana. "Questo bagno di sangue deve finire e questo bagno di sangue finirà" , ha detto il tycoon pomettendo, all'indomani dell'attentato sul London Bridge, che come presidente farà tutto quello che è necessario per "impedire che questa minaccia raggiunga i nostri confini" e per "proteggere gli Stati Uniti e i loro alleati da un nemico vile che ha dichiarato guerra contro delle vite innocenti" .

Per la seconda volta, sull'onda dei tre attentati che negli tre ultimi mesi hanno insanguinato il Regno Unito, Trump ha rilanciato il muslim ban, il decreto presidenziale che blocca l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori provenenti da Paesi a maggioranza islamica e ad alto tasso di radicalizzazione. Su Twitter ha detto chiaramente che sarebbe necessaria "una versione ancora più dura" rispetto a quella, riveduta e corretta, che ora è stata sottoposta al vaglio della Corte Suprema americana. "Il Dipartimento di Stato avrebbe dovuto lasciare la versione originale, non annacquarla, lasciare che fosse sottoposta alla Corte Suprema la versione politicamente corretta - ha spiegato il presidente degli Stati Uniti - la gente, gli avvocati e i tribunali possono chiamarlo come vogliono, ma io lo definisco come quello di cui abbiamo bisogno e che è, un 'travel ban'" .