Trump vieta i cellulari: allarme fuga di notizie dalla Casa Bianca

La Casa Bianca cambia le regole sull'uso dei telefoni cellulari. Dopo lo scandalo dell'ex collaboratrice di Donald Trump, Omarosa Manigault Newman, che aveva registrato di nascosto il capo di gabinetto John Kelly nella Situation Room mentre la licenziava, l'amministrazione ha deciso di cambiare.

Secondo le indiscrezioni della Cnn , sembra che i membri dello staff non siano più autorizzati a lasciare i cellulari negli armadietti all'esterno della Situation Room, nemmeno quelli forniti dalla stessa amministrazione. La Casa Bianca teme che possano essere utilizzati per registrare le conversazioni, nella maggior parte dei casi top secret. Del resto, la fuga di notizie non è un problema secondario. La Situation Room non è solo una sala conferenze, ma è anche il centro di gestione di intelligence della West Wing della Casa Bianca.