Turchia, bimbo siriano muore per cure negate: "È senza documenti"

Un bimbo siriano di appena sette anni è morto in Turchia per una forte influenza dopo che diversi ospedali lo avevano rifiutato perché non aveva i documenti in regola.

Il piccolo, racconta l'agenzia di stampa turca Dogan, è morto in casa dopo essere stato respinto da ben quattro nosocomi della provincia di Antalya, vicino alla costa mediterranea. Ali Izzetin Ahmed - questo il nome del bimbo - era sfollato in Turchia dalla Siria con i due fratelli e il resto della sua famiglia: dopo la sua morte, il padre ha annunciato che vuole sporgere denuncia contro il figlio.

"Mio figlio aveva la febbre molto alta - ha spiegato l'uomo - Siamo andati disperatamente da un ospedale all'altro ma tutti ci hanno respinto perché Ali non aveva una carta d'identità in corso di validità. Ora ho paura che possa accadere lo stesso ai miei due altri bambini."

La testata turca Hurryet Daily News riferisce intanto che il governo di Ankara ha annunciato l'intenzione di avviare un'inchiesta in merito per ricostruire la verità in merito alle tristi circostanze della morte del piccolo.