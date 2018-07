Turchia, deraglia un treno: 10 morti e più di settanta feriti

Grosso incidente ferroviario nel nord-ovest della Turchia. Un treno passeggeri è deragliato, vicino al confine greco: il bilancio è di almeno 10 morti e 73 feriti. Il deragliamento ha riguardato cinque vagoni in una zona rurale della provincia di Tekirdag, vicino al villaggio di Sarilar, nel distretto di Corlu. L’area è molto fangosa a causa delle forti piogge cadute negli ultimi giorni e proprio il maltempo sarebbe stata la causa dell’incidente, secondo il governatore del Tekirdag, Mehmet Ceylan. Alcuni media hanno parlato del cedimento di un ponte.

Il treno, con a bordo 360 passeggeri, era in viaggio da Uzunkopru, nel distretto di Edirne, verso Istanbul. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze e i feriti più gravi sono stati evacuati in elicottero. Il presidente Recep Tayyip Erdogan, che domani si insedia come primo presidente della Turchia con poteri esecutivi dopo la vittoria elettorale del 24 giugno, e il premier Binali Yildirim hanno offerto le loro condoglianze alle famiglie delle vittime.