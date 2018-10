Turchia, si ribalta camion pieno di migranti: più di venti morti

In Turchia, una nuova tragedia dell'immigrazione. Un camion stipato di migranti che viaggiava da Aydin a Smirne, è precipitato dall'autostrada finendo nel letto di un fiume nell'area del distretto di Menderes. Secondo l'agenzia di stampa Anadolu , sono 22 le persone morte: tra loro, anche dei bambini. Tredici le persone ferite. All'interno del veicolo, è stato trovato anche un gommone.

Da quanto si evince dalle prime ricostruzioni, il camion su cui viaggiavano i migranti irregolari si è rovesciato mentre percorreva l'autostrada. E per molte persone ammassate all'interno del mezzo, non c'è stato nulla da fare. Non si conoscono le nazionalità dei morti né di quelli sopravvissuti. Sul luogo sono già arrivate numerose ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Dall'inizio della guerra in Siria, la Turchia è diventata il Paese più interessato dall'ondata dei migranti provenienti dalle terre coinvolte nel conflitto. Recep Tayyip Erdogan, in cambio di miliardi di euro da parte dell'Unione europea, si è assunto il compito di trattenere nel proprio Paese i profughi di guerra: ma le rotte non si sono fermate. E molti tentano, con mezzi di fortuna, la via per arrivare in Europa.