Uccide a calci la figlioletta perché non vuole lavarsi i denti

Prende a calci la figlioletta di soli quattro anni perché non vuole lavarsi i denti. E la uccide. La tragedia in Maryland, negli Stati Uniti dove è stata arrestata una 20enne.

L’episodio risale al 26 gennaio scorso, poco più di una settimana fa. Nella prima versione del racconto che la madre ha fatto alla polizia di Montgomery County, la piccola intorno alle undici e un quarto di quella mattina si stava lavando in bagno. Dopo poco più di un quarto d’ora, la donna ha detto di aver sentito un rumore sordo provenire da lì. Una volta arrivata in bagno, aveva trovato la figlia riversa nella vasca da bagno. Quindi aveva chiamato il 911.

Quando i soccorritori sono arrivati e hanno portato la piccola in ospedale è venuta a galla la verità. I medici hanno scoperto sul corpo della bambina numerosi lividi e ferite che testimoniavano le numerose violenze subite dalla ragazzina a cui, poi, hanno riscontrato anche un trauma cranico. Messa alle strette dalle domande degli inquirenti, Iris Hernandez Rivas ha confessato la verità. S’era infuriata perché la bimba non voleva obbedirle, non s’era lavata i denti e così le ha dato un calcio. Cadendo, la piccola ha sbattuto la testa contro una parete. Era ormai priva di sensi. La madre, prima di chiamare i soccorsi, ha allestito la messinscena della vasca da bagno. Perdendo un’ora, tempo preziosissimo sprecato.

La piccola, in ospedale, ha lottato tra la vita e la morte per giorni. Ma non ce l’ha fatta e mercoledì scorso, come riporta Fox News, è spirata. La madre è stata arrestata e il quadro accusatorio nei suoi confronti è gravissimo. Le accuse però potrebbero aggravarsi da un momento all’altro. Si attende, infatti, l’esito dell’autopsia per valutare le ipotesi di reato da imputare alla Hernandez Rivas.