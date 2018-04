Uccise reporter nel sottomarino: ergastolo

È stato condannato all’ergastolo per lo stupro e l’omicidio della giornalista Kim Wall che era salita sul suo sottomarino per intervistarlo. Peter Madsen, 47 anni, inventore danese, ha ammesso di aver fatto a pezzi il corpo della reporter 30enne e di aver gettato i resti nelle acque al largo di Copenhagen, ma ha sostenuto che il decesso è stato accidentale. Per la procura invece aveva pianificato l’omicidio.