Ucciso il terrorista di Dacca: uccise anche 9 italiani

È stato ucciso in Bangladesh quella che si pensa sia stata la "mente" della strage di Dacca del primo luglio scorso, in cui morirono 22 civili, tra cui 9 italiani.

Si tratta, ha riferito il ministro degli Interni Asaduzzaman Khan, di Nurul Islam Marzan, comandante del fuorilegge Jamaatul Mujahideen Bangladesh (Jmb), 30 anni, ricercato dall'attacco contro l'Holey Artisan Bakery, durante il quale un commando composto da cinque terroristi prese in ostaggio i clienti del locale, prima di ucciderli, in alcuni casi dopo averli torturati. "Lui è una delle menti dell'attacco", ha riferito il responsabile della polizia antiterrorismo, Monirul Islam, precisando in un raid condotto prima dell'alba nella capitale è stato ucciso anche un altro sospetto, identificato come Saddam Hossain.