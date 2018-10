Usa, 1600 migranti minorenni trasferiti in una tendopoli nel deserto

La tolleranza zero di Donald Trump nei confronti dell'immigrazione clandestina non ha sosta, nonostante le accuse di alcuni mesi fa e le proteste in favore del ricongiungimento delle famiglie dei migranti arrivate illegalmente negli States. E adesso, il New York Times accusa le autorità governative di aver ordinato il trasferimento di nascosto di più di 1600 migranti minorenni dai centri per rifugiati e dalle case famiglia in un mega accampamento nel deserto texano.

Secondo il giornale americano, molti sarebbero stati portati nel campo di notte senza alcun avvertimento " in modo che fosse meno probabile che cercassero di scappare ". Una volta presi, il Nyt racconta che sono stati caricati sugli autobus e condotti a Tornillo, sul confine con il Messico, un mega accampamento circondato da filo spinato e sorvegliato dalle forze di polizia.

I testimoni raccontano che le autorità federali hanno trasferito ragazzi tra i 13 e i 17 anni nella "tent city", senza che questi minori abbiano possibilità di andare a scuola né di essere legalmente protetti a sufficienza. Ragazzi che vanno ad unirsi ad altri già presenti a Tornillo, contea di El Paso, che secondo un reporter della Nbc sono già 1300. Il dipartimento per Sanità e i Servizi sociali ha già reso noto di aver triplicato i posti letto nell'accampamento.