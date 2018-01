Usa, 16enne uccide la famiglia nella notte di Capodanno

Strage negli Stati Uniti poco prima dello scoccare del nuovo anno. Un 16enne ha ucciso con un fucile semiautomatico i genitori, la sorella 18enne e un'amica di famiglia. La tragedia, della quale non si conoscono ancora le motivazioni, è avvenuta a Long Branch, cittadina di 30 mila abitanti sulla costa meridionale del New Jersey.

I media americani riferiscono che il giovane è stato arrestato con l'accusa omicidio. La polizia è accorsa dopo una chiamata giunta ai servizi di emergenza un quarto d'ora prima della mezzanotte, in cui si denunciavano alcuni spari in un'abitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i quattro corpi senza vita e recuperato l'arma, di proprietà del padre, che sarebbe stata usata per la strage.