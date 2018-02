Usa cancellano la parola "immigrati" dall'Ente federale

Gli Stati Uniti non sono più una "Nazione di immigrati". La parola "immigrants" è stata infatti cancellata dalla definizione ufficiale dell'ente federale "United States Citizenship and immigrants Services". Nell nuova formula la prola immigrati non c'è più e resta solo "Nazione". È stato proprio il direttore dell'Ente, Francis Cissna a spiegare questo radicale cambiamento: "Questa è una dichiarazione chiara del ruolo dell’agenzia all’interno del sistema di immigrazione del nostro Paese e dell’impegno preso verso gli americani". E la parola immigrati è stata eliminata anche nella dichiarazione di presentazione dell'agenzia. In precedenza si leggeva: "L’USCIS assicura la promessa dell’America in quanto nazione di immigrati, provvedendo informazioni accurate e utili ai nostri interlocutori...". Adesso resta solo "Nazione".

Non sono stati spiegati i motivi di questa "rivisitazione" del nome dell'ente, ma di fatto c'è già chi protesta: "La nostra Nazione è stata costruita dagli immigrati- ha commentato Eleanor Acer, direttore di Human Rights First, associazione dedicata ai rifugiati- La rimozione della parola, non cambia i fatti. È chiaro- ha continuato- dal linguaggio e dalle politiche del presidente Trump e di chi lo segue che non si fermeranno davanti a nulla pur di disumanizzare gli immigrati".