Usa: embeddare una foto da Twitter può violare il diritto d'autore

Un'azione che viene fatta spesso nelle redazioni dei giornali online, "embeddare" (cioè incorporare) una foto o un video, potrebbe violare il copyright. Lo ha stabilito un giudice di una corte federale di New York, dopo una causa che aveva intentato un fotografo, Justin Goldman, contro alcune testate online. Lui aveva twittato una foto del campione di football americano Tom Brady e quello scatto era finito in diversi siti di news, tra cui Time, Boston Globe e Breitbart.

La pratica, come dicevamo, è molto diffusa. Foto e video caricati su Twitter, Facebook ma anche Youtube, vengono riprodotti dai siti ma fisicamente rimangono sui server delle pèiattaforme dove i contenuti sono stati postati. Anzi, quasi sempre sono le stesse piattaforme a mettere a disposizione il codice per "embeddare" il contenuto nelle proprie pagine, visto e considerato che le visualizzazioni ottenute non sono rubate ma finiscono per essere conteggiate. Ma qualcosa potrebbe cambiare, a meno che la sentenza non venga ribaltata.