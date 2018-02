Usa, i siti di incontri per fan di Trump che escludono gli omosessuali

Due siti di incontri riservati ai sostenitori del presidente Donald Trump. Negli Stati Uniti sono nati Trump.Dating e TrumpSingles, ritrovi online di single in cerca di un partner... repubblicano. Nella homepage di Trump.Dating (il cui simbolo riproduce la pettinatura del presidente) è ritratta una coppia che indossa i cappellini con lo slogan "Make America Great Again".

Il primo passo per iscriversi, però, non è la richiesta di specificare il proprio orientamento politico, ma di identificarsi come "straight man" o "straight woman", ossia uomo o donna eterosessuale. Niente gay, lesbiche o trasgender: le opzioni disponibili sono solo due.

Se si prosegue nella compilazione dell'iscrizione, c'è la possibilità di descrivere in piena libertà il proprio stato: single, fidanzato, divorziato, ma anche "sposato" e addirittura "felicemente sposato". Porte aperte agli amanti, ma omosessuali al bando.

Sean McGrossier, fondatore e proprietario di Trump.Dating, ha dichiarato: " Tutti i sostenitori di Trump in America sanno quanto sia ostile l’attuale clima politico, costretti a nascondere il sostegno nei confronti del presidente nei college, nei ristoranti, nelle chat. Con Trump.Dating gli utenti non devono aggirare l’imbarazzante domanda legata a Trump. Già lo sanno. Questo è il primo sito di incontri moderno e funzionale progettato dai sostenitori di Donald Trump, per i sostenitori di Donald Trump. Gli utenti possono essere certi che ogni persona con cui stanno parlando è fedele al Presidente, con il sangue rosso, bianco e blu che scorre per l’America".

I precedenti

Ma i siti online per appuntamenti caratterizzati dall'orientamento politico non sono una novità in America. Nel 2016, mentre Bernie Sanders correva per le primarie democratiche, nacque un sito d'incontri dedicato solo ai suoi sostenitori: Bernie Singles.

L'orientamento politico è diventata una caratteristica sempre più importante per i potenziali partner ma, allo stesso tempo, viene raramente dichiarata. Secondo Plenty of Fish, piattaforma che combina i single in base alle loro preferenze, solo l'1% degli iscritti ha incluso le parole "repubblicano", "Trump" o "democratico" nel proprio profilo. Mentre, una ricerca commissionata da Tinder ha rivelato che il 71% degli intervistati considera le idee politiche "un motivo di rottura" e per il 23% sarebbe quello principale.