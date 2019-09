Usa, la pornostar Jessica Jaymes trovata morta in casa

Un’altra morte nel mondo del porno. Jessica Jaymes, al secolo Jessica Redding, è stata trovata senza vita nella sua casa di San Fernando Valley, in California, Usa. La pornostar aveva 43 anni. A trovarla un’amica, che non aveva più notizie di lei da qualche giorno. Insospettitasi, si è recata presso il suo appartamento, facendo la scoperta.

Da quanto emerso, la statunitense sarebbe stata uccisa da un arresto cardiaco, ma non è chiaro – almeno per il momento – cosa l’abbia causato. Nell'appartamento sono stati rinvenuti numerosi farmaci: sono stati forse proprio i medicinali, assunti in quantità, a toglierle la vita. Ciò detto, non è ancora chiara del tutto la dinamica: le indagini sono in corso.

Prima di diventare pornostar – iniziò la sua carriera nel 2002, quando aveva 26 anni – era stata maestra elementare per tre anni.