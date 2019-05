Il Vaticano bacchetta l'Occidente: "Dovrà chieder scusa a papa Francesco"

"Le critiche rivolte in Occidente a papa Francesco somigliano a quelle del figlio maggiore nella parabola del figlio prodigo, che vive come un'ingiustizia l'amore del padre per il fratello che viene da lontano" . In una lunga intervista a Repubblica il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, che oggi sarà a un convegno con due esponenti della Chiesa cinese, è netto ripsetto alle critiche che dall'inizio del Pontificato di Bergoglio piovono sul Vaticano. "L'Occidente dovrà chiedere scusa a papa Francesco" .

Il conflitto con l'Occidente

Oggi, secondo Parolin, è importante dare un'attenzione maggiore "a chi in passato ne ha avuta di meno" . Tra questi sicuramente i popoli dell'Asia e la Cina, dove "solo un abitante su quattro sa chi è Gesù Cristo" . "L'attenzione a chi viene da lontano non è contro chi è più vicino - fa, quindi, notare il segretario di Stato vaticano - l'Occidente dovrebbe capire di più questa geopolitica. Nella sua saggezza pastorale, la Chiesa intuisce i movimenti della storia e apre strade che poi molti altri possono percorrere" . L''intervista a Repubblica è una replica secca a tutte le critiche che vengono mosse in continuazione a papa Francesco. Non da ultimo quella di aver aperto a Xi Jinping e, al contempo, di aver chiuso a Donald Trump. Nel replicare Parolin parte proprio dal fatto che la Chiesa "sta sempre dalla parte dell'uomo e della sua dignità" e che il Pontefice è "Padre di tutti i cattolici, a qualunque latitudine essi si trovino a vivere" .

I rapporti con la Cina

Oggi il Vaticano guarda con estremo interesse alla Cina. Papa Francesco gli ha espresso "rispetto e amicizia" sapendo che "costituisce una grande sfida per l'annuncio del Vangelo" . "La Santa Sede non ignora che essa è anche un importante protagonista nelle dinamiche internazionali e un interlocutore essenziale per la pace - spiega Parolin - ma la Chiesa considera la Cina principalmente da un punto di vista pastorale, con speciale attenzione al cammino dei cattolici cinesi che hanno attraversato momenti storici davvero difficili e che, ancora oggi, guardano al futuro con una certa preoccupazione" . Per questo Bergoglio sta puntando tutto sul dialogo. "L'aver accolto nella piena comunione della Chiesa gli ultimi sette vescovi cinesi ordinati senza il mandato pontificio è stato un atto di generosa benevolenza da parte di Francesco, nello spirito della misericordia che caratterizza questo pontificato" , fa notare il segretario di Stato Vaticano nell'intervista a Repubblica ricordando che "tale atto è avvenuto prima della firma dell'accordo a beneficio di quei vescovi che da tempo chiedevano di essere riconciliati" . L'accordo, però, non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. E i contatti sono destinati a proseguire.

La nuova Via della Seta