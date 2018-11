La vecchina centenaria fa ridere la Merkel: "Lei è la moglie di Macron?

Che Angela Merkel ed Emmanuel Macron siano in buoni rapporti è cosa piuttosto nota. Ma ancora nessuno, prima d'ora, li aveva scambiati per marito e moglie.

Eppure è questo quello che è successo a una signora francese di ben 101 anni, protagonista di un curioso siparietto con i due governanti nella cornice delle solenni celebrazioni per il centenario della fine dalla Prima Guerra mondiale.

Nella località francese di Compiègne, dove un secolo fa venne firmato l'armistizio fra le potenze dell'Intesa e gli Imperi centrali, l'arzilla signora ha incontrato prima il presidente francese. Quindi, intabarrata in una spessa sciarpa di lana, ha visto avanzare anche la cancelliera tedesca. Senza esitazioni si è rivolta alla Merkel e sotto gli occhi stupefatti dei giornalisti le ha domandato: "E voi siete madame Macron?"

Senza scomporsi frau Merkel si è chinata gentilmente verso l'anziana signora e le ha spiegato in francese: "No signora, sono la cancelliera della Germania". Travolta dall'emozione, la vecchina ultracentenaria non poteva chiedere ai propri occhi: "Monsieur Macron! Ma questo non è possibile! Una donnina come me che stringe la mano al presidente della Repubblica: è fantastico".

La Merkel e il capo dello Stato francese hanno firmato un registro commemorativo a bordo di una replica fedelissima del vagone ferroviaria al cui interno venne firmata la resa dell'Impero tedesco alle potenze dell'Intesa al termine della Prima Guerra Mondiale. Nel 1940, dopo la conquista nazista della Francia, Hitler utilizzò il medesimo vagone adoperato nel 1918 per imporre alla Francia una resa umiliante, vendicando la sconfitta di 22 anni prima. Tuttavia quella carrozza venne distrutta negli ultimi giorni del Terzo Reich, quando Berlino era ormai a tiro dei grossi calibri delle artiglierie sovietiche.