In Venezuela Maduro dichiara la vittoria in contestate Regionali

Hanno sancito la vittoria a Nicolas Maduro le elezioni regionali che si sono tenute domenica e con le quali al partito del presidente sono stata assegnate 17 dei 23 raggruppamenti locali del Venezuela, tra forti contestazioni dell'opposizione.

" Primo dato, affluenza alle urne, 61,4%, ne prendano nota a Washington. Secondo dato: a questo punto abbiamo conquistato 17 sedi, vittoria netta. Il chavismo ha trionfato alle elezioni! ", ha esultato.

La Tavola dell'unità democratica (Mud), che riunisce i partiti contrari a Maduro, ha però chiarito appena dopo la proclamazione di vittoria di non riconoscere i risultati che sono stati annunciati dal governo.