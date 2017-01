Il viceministro contro Merkel: "Cieca austerity spaccherà Ue"

"L'insistenza della Germania sull'austerità nell'eurozona ha lasciato l'Europa più divisa che mai e una spaccatura dell'Unione Europea non è più inconcepibile". Così il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel in un'intervista al Der Spiegel. Il leader dei socialdemocratici ha aggiunto che gli strenui sforzi di Paesi come la Francia e l'Italia per ridurre il loro deficit non siano scevri da rischi politici. "Una volta ho chiesto alla cancelliera cosa sarebbe più costoso per la Germania: permettere alla Francia di avere mezzo punto percentuale in più di deficit o avere Marine Le Pen come presidente? Ad oggi mi deve ancora dare una risposta".

Alla domanda, se creda di poter attrarre più consensi degli elettori tedeschi con una politica di maggiore transfer di liquidità tedesca ad altri paesi membri della Ue, Gabriel ha risposto: "So che questa discussione è estremamente impopolare...ma so anche in quale condizioni l'Unione europea si trova oggi. Non è più impensabile che si spacchi. Se ciò dovesse accadere, i nostri figli e nipoti ci malediranno, perché la Germania è il paese che trae i maggiori benefici, più di ogni altro membro della Ue, dall'esistenza dell'Unione. I maggiori benefici sia economici sia politici".