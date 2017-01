"Vogliamo vivere senza niente": due blogger contro il consumismo

Un anno senza comprare niente che non sia assolutamente necessario. È questo l'esperimento di Soledad Vallejos ed Evangelina Himitian, due blogger argentine.

Negli ultimi trecentosessantacinque giorni, le due giornaliste hanno acquistato solamente generi alimentari, articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa. A tutto il resto, vestiti compresi, hanno deciso di rinunciare. La loro lotta al consumismo è raccontata nel blog "Deseo consumido", ovvero desiderio consumato.

"Tutti ci chiedono - spiega Soledad a La Stampa - come possiamo resistere. Noi invece ci sorprendiamo ogni giorno di quanto compravamo e sprecavamo". Ogni acquisto superfluo risponde a esigenze che non sono innate ma che vengono appositamente create. Racconta Evangelina: "Le offerte speciali, i saldi, le campagne di marketing, i centri commerciali, le promozioni; tutto ci spinge all'acquisto, senza darci il tempo di sapere perché e per cosa apriamo il nostro portafoglio".

Per le due blogger consumare in modo responsabile significa, non solo non acquistare più oggetti di cui non si ha effettivamente bisogno, ma anche gettare via quelli vecchi. Ad esempio l'armadio di Soledad si è ridotto a novantanove capi, scarpe comprese. Se un vestito non viene indossato da un anno, è un regalo non gradito, è rotto o solo un ricordo, bisogna liberarsene.

L'ultimo appunto è sui bambini che, molto spesso, ricevono moltissimi regali da genitori, parenti o amici. "Il regalo migliore è passare del tempo con loro, con giochi semplici come saltare la corda o suonare la chitarra. Si creano ricordi, esperienza, vita e non oggetti".