"Vorrei un aborto", la figuraccia dell'attrice ultra-femminista

“Vorrei un aborto” e anche l’attrice femminista si accorge di aver fatto una figuraccia e corre ai ripari chiedendo scusa. Lena Dunham, punta di diamante dello schieramento liberal americano, ha toppato. Durante una trasmissione televisiva in cui si parlava di gravidanza, ha spiegato di non aver provato l’esperienza dell’aborto e che l’avrebbe voluta vivere.

S’è scatenato un putiferio, la femminista è finita nel mirino di tutte le associazioni, sia prolife che quelle prochoice, a favore delle interruzioni di gravidanza. Tutte, seppur divise dal muro delle differenze, concordavano, per una volta su una fatto: la Dunham ha sbagliato nell'aver trattato così alla leggera il tema dell'aborto che, comunque la si pensi, rappresenta sempre per la donna quella che è una scelta devastante e complessa.

Perciò l'attrice ha affidato a un lunghissimo post su Instagram le sue scuse. “Spero davvero che la mia sgradevole battuta non sminuisca il bellissimo dibattito che abbiamo fatto. Non volevo prendere in giro le donne che vivono la sfida della gravidanza. Il mio unico obiettivo era quello di promuovere la cultura della consapevolezza e colpire quella dei pregiudizi”. Al termine del lungo papiello autoassolutorio, la Dunham invita tutti a fare cospicue donazioni alle associazioni abortiste.

Non è certo un buon momento per la star neofemminista. Lena Dunham è stata tra le più attive sostenitrici della campagna elettorale di Hillary Clinton. Scrisse, a marzo, di preferirla a Bernie Sanders perché lei sì che avrebbe combattuto davvero per i diritti delle donne (tra cui l’eliminazione della vendita libera delle armi da fuoco ‘obiettivo femminista’, ipsa dixit). Dopo la sconfitta, indirizzò una lettera alla sua delusa beniamina: “A casa, sotto la doccia, ho pianto. Pensavamo che quell'affare di quelle maledette mail rappresentasse solo gli ultimi rantoli del drago della cultura patriarcale che avremmo dovuto accoltellare a morte e sconfiggere. Invece non è andata così. Grazie, Hillary per i tuoi 30 anni di impegno".