Seattle, treno deraglia e precipita su un'autostrada

Grave incidente ferroviario negli Stati Uniti: nello Stato di Washington un treno Amtrak 501 della linea ad alta velocità è deragliato mentre il convoglio passava su un cavalcavia che sovrastava un'autostrada appena fuori da Seattle.

Almeno due carrozze passeggeri sono precipitata sulla Interstate 5 sottostante, coinvolgendo diverse persone. Le autorità parlano di almeno 6 morti e 77 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Un portavoce dell'ufficio dello sceriffo locale, Ed Troyer, ha precisato che le vittime sono passeggeri, mentre nessuno degli automobilisti è rimasto ucciso, nonostante i vagoni abbiano travolto diverse vetture.

Secondo i media locali l'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 ora locale (le 16.30 in Italia) durante la corsa inaugurale della nuova linea ad alta velocità e il treno viaggiava tra Portland e Seattle a oltre 80 miglia orarie (circa 130 km/h) con circa 70 persone a bordo (guarda il video).

Proprio oggi, infatti, è stato inaugurato un nuovo percorso fra le città di Tacoma e Olympia che dovrebbe ridurre i tempi di percorrenza passando lungo una linea ferroviaria in genere adibita al trasporto merci, eliminando un vero e proprio collo di bottiglia per il traffico ferroviario dei treni passeggeri che si creava a Tacoma. Al momento, tuttavia, non è chiaro se il deragliamento sia o meno legato al nuovo percorso.