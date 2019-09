YouTube, ecco come si reclutano i giovani jihadisti

Lo Stato islamico ha pubblicato il 199° numero del settimanale al-Naba, ma YouTube, una delle migliori piattaforme per il reclutamento dei giovani jihadisti, dovrebbe fare di più per arginare la propaganda delle organizzazioni terroristiche.

Terrorismo, il ruolo di YouTube

Puntuale come sempre, nella notte appena trascorsa è stato pubblicato il 199° numero del settimanale al-Naba. Oltre ai canali ufficiali, ampia risonanza e diffusione è garantita dai simpatizzanti dello Stato islamico. Questi ultimi, tra lunedì e martedì di ogni settimana, creano degli account su Youtube e Twitter con collegamenti che rimandano alle copie integrali dei nuovi numeri del settimanale caricati su Google Drive. Noi, ad esempio, questa volta abbiamo scaricato la nostra copia di al-Naba tramite YouTube. Ricordiamo che il settimanale esce nella notte tra giovedì e venerdì di ogni settimana. Come ben sappiamo YouTube è una delle migliori sedi per il reclutamento dei giovani jihadisti.

Nella diffusione di una nuova produzione ufficiale e non, il primo link elencato è solitamente un URL di YouTube. Ricordo che l’IA della piattaforma web è progettata per trovare ed eliminare contenuti indesiderati come la pornografia, la propaganda terroristica e la violenza estrema. Tuttavia a causa di diversi fattori (enorme volume di dati caricati, capacità di mascheramento dei terroristi, collegamenti a piattaforme non monitorate e video non in elenco) molti contenuti riescono a sfuggire all’IA di Youtube. Playlist ed i video non in elenco, infine, possono essere visti e condivisi soltanto da chi ha ricevuto il link. I video non sono inclusi nei risultati di ricerca di YouTube (a meno che qualcuno non li aggiunga a una playlist pubblica).

Stato islamico e YouTube

Giocando con le parole chiave, identificare sulla rete i canali dei simpatizzanti delle organizzazioni terroristiche diviene relativamente facile. Dallo scorso venti agosto, sulla piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali, abbiamo scoperto numerosi canali che promuovono la propaganda dello Stato islamico. I canali, iscritti nella categoria “persone e blog”, utilizzano lo spazio riservato alla descrizione dei video (non sempre pertinenti) per riportare aggiornamenti dell’agenzia Amaq, indirizzi Telegram e collegamenti con Google Drive, Dropbox e Google Foto. Da questi ultimi è possibile scaricare del materiale dello Stato islamico (approccio tentacolare). Da questi canali Youtube, ad esempio, sono disponibile i link per scaricare da Google Drive le copie del settimanale al-Naba. La maggior parte degli iscritti a questi canali si mostrano chiaramente propensi alla propaganda dello Stato islamico, formando una sorta di road map digitale che andrebbe monitorata con attenzione. Anche la scelta di alcuni nickname come “Spirito straniero” o “Pupilla immigrata”, potrebbe fornire qualche indizio ulteriore. Nonostante le parole utilizzate nelle descrizioni dei video e nei messaggi, i canali non sono stati identificati dall’intelligenza artificiale di YouTube.

Migliorare l'IA di YouTube

L’IA di YouTube dovrebbe necessariamente essere migliorata. Per identificare un canale vicino allo Stato islamico che consente il download di una copia di al-Naba tramite collegamenti con Google Drive e Dropbox, è necessario soltanto che l’utente digiti sul motore di ricerca di YouTube il nome del settimanale in arabo ed il numero corrispondente. In pochi secondi, forse meno, l’utente otterrebbe una copia del nuovo numero di al-Naba. Da questi canali Youtube, ad esempio, sono disponibili i link per scaricare da Google Drive gli ultimi numeri del settimanale al-Naba. Ed è proprio quello che abbiamo fatto noi.

Stato islamico, il 199° numero di al-Naba

Linguaggio semplice, stile e contenuti basilari per una forma di indottrinamento essenziale, ma concepita per un preciso pubblico di riferimento. L'infografica sui dati aggiornati del “raccolto” sarà molto probabilmente la parte più condivisa sulla rete (è quella disponibile senza ricerche). L'infografica sugli attentati rivendicati su al-Naba per l'anno 1440 si trova a pagina dodici del numero (l'ultima). Oltre all’infinita sequela di attentati rivendicati ed un editoriale dedicato alle elezioni in Tunisia che troviamo a pagine tre (è una informazione che non deve sfuggire alle intelligence, ricordiamo che si vota domenica prossima per eleggere un nuovo capo di stato), nel 199° numero troviamo come di consueto la pagina dedicata alla fake news dal mondo. L’ultima pagina de settimanale al-Naba è dedicata alle news dal mondo inquadrate nell’ottica jihadista. Una distorta reinterpretazione per fini propagandistici degli avvenimenti internazionali. La cronaca internazionale è interpretata sotto la lente della religione, per quel binomio inscindibile volere divino-conseguenze terrene.

Ad esempio, in merito al bombardamento sull'isola di Qanus, nel Tigri, a nord della capitale irachena Baghdad, i terroristi scrivono (riportiamo testualmente): “Le forze statunitensi di solito evitano il confronto diretto con i Soldati dell'ISIS, quindi ricorrono ai bombardamenti. Gli osservatori vedono le nuove incursioni statunitensi come prova del nuovo fallimento dell'alleanza crociata nella sua guerra contro lo Stato islamico. I media trasmettono solo quelle clip senza mostrare i risultati sul campo per dimostrare ciò che stiamo dicendo”.

I jihadisti amano distorcere la realtà, mentre la strategia mediatica occidentale per confutare tali posizioni resta debole. In un’era in cui i social dominano, l’Occidente non dovrebbe lasciare questo terreno all'iniziativa dei terroristi per l'impatto che queste distorte campagne informative possono avere sull'opinione pubblica. Testi come il "Media Operative, You Are a Mujahid, Too" sono stati erroneamente giudicati come semplice propaganda dall’Occidente. Rappresentano, invece, dei validi strumenti per comprendere la logica alla base della strategia mediatica e di propaganda dello Stato islamico.