Tra montagna e acqua all'Aqua Dome

Carolina De Lucchi

Sono futuristiche, rilassanti, accoglienti e immerse in un paesaggio da fiaba. Ideali per un break all'insegna del benessere. Aqua Dome, le terme tirolesi di Längenfeld in Ötztal, accolgono tra enormi piscine sospese, percorsi di acqua esterni e interni, 2.000 mq di saune e bagni di vapore e l'emozionante Spa 3.000. Fino al 4 agosto 3 notti in pensione completa, accesso alla spa 3000, uso gratuito delle funivie di Sölden, dei mezzi pubblici nella valle e pranzi al sacco per le gite, giro in auto su Mini Cabrio al Passo Rombo, minibar analcolico: da 525 euro a persona. Info: www.aqua-dome.at.