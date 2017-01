A Monza, Lodi e Como il centrodestra è unito

Alleanze di centrodestra ovunque. Mancano pochi mesi a un'altra scadenza elettorale pesante che in Lombardia vedrà trenta Comuni con più di 15mila abitanti andare al voto per eleggere sindaci e Consigli comunali. Tre capoluoghi di Provincia alle urne: Como, Monza e Lodi. Le amministrative non hanno ancora una data precisa (il governo non l'ha ancora fissata). Le grandi città lombarde oggi sono tutte nelle mani del Pd, ma il centrodestra proverà a riconquistarne tre, partendo proprio dall'alleanza che regge la Regione. A Como c'è già un candidato, il medico Mario Landrascina, indipendente di area che ha già incassato il via libera. A Monza la situazione non è ancora del tutto definita, ma Forza Italia ha messo in pista un nome di peso, con un curriculum istituzionale di tutto rispetto: l'ex presidente della Provincia Dario Allevi.