È morto Laga, il "cane-eroe" del terremoto di Amatrice. Dopo una lunga e straziante malattia, l'impavido pastore tedesco, noto alle cronache per una impresa a dir poco stoica, è deceduto nella mattina di lunedì 13 gennaio.

Definire Laga semplicemente "un cane", fosse anche nell'accezione più nobile del termine, non renderebbe onore alla sua memoria. Protagonista in prima fila durante la tragedia che investì Amatrice in quel terribile 24 agosto del 2016, ha ricevuto la meritatissima attenzione dei medi aper aver scavato incessamente tra cumuli di polvere e cemento. Era stato proprio il suo proprietario, Carlo Grossi, infermiere del 118 e conduttore dell'unità cinofla nell'associazione nazionale Carabinieri, a raccontare le gesta compiute del suo adoratissimo fido. Il fiuto di Laga, infatti, si rivelò decisivo per la salvezza della compagna dell'uomo, estratta viva dalle macerie grazie all'intuito del "cane-eroe". La cagnolina riuscì a localizzare anche i corpi senza vita di Franco, 23 anni e Anna, 21, entrambi figli dell'infermiere.

Quest'oggi, però, a Carlo Grossi è toccato l'arduo compito di annunciare la scomparsa del cucciolo, morto a seguito di una lunga ed estenuante malattia. " Ciao Laga ", scrive l'uomo in post pubblicato su Facebook. Poi cita i versi di una poesia di Mario. Moronti dal Titolo Addio: " È tramontato l sogno, chiudo l'orizzonte, ti bacio e vado via" , conlude. Immediata la reazione di moltissimi utenti che non hanno mancato di esprime sincera costernazione per l'accaduto. " Buon ponte, Laga – scrive qualcuno – Grazie, anche se non ti conosco" ; " Felice di averla conosciuta ", replica qualche altro. Un addio che ha davvero commosso tutti nel profondo.

Appena qualche mese fa, il popolo del web aveva omaggiato con un saluto la memoria di Scott, il golden retriver del soccorso cinofilo di Savona considerato uno degli eroi a quattro zampe di Amatrice. Il fido aveva tratto in salvo una coppia di coniugi rimasta intrappolata sotto le macerie per ore e segnalato la presenza di altre persone che imploravano aiuto.