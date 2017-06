Mazda CX-5: alla conquista di Torino con la Soul Red Crystal Night

Si preannuncia come l’evento artistico più innovativo della stagione quello della Soul Red Crystal Night, organizzato a Torino da Mazda per la presentazione della nuova Mazda CX-5.

Per l’occasione, a conquistare la città della Mole il prossimo 7 giugno sarà uno spettacolo di livello internazionale completamente fuori dagli schemi e in continuo movimento voluto dalla casa automobilistica giapponese.

Insieme alla quattro ruote che si è guadagnata un ruolo di punta tra i modelli di casa Mazda, rimodellata e rinnovata per una nuova definizione di grinta e dinamismo, al centro della scena ci sarà La Fura Dels Baus. La compagnia teatrale spagnola, originaria della Catalogna, metterà in scena una serata ricca di emozioni, agilità e creatività proprio come la vera protagonista dell'evento, nella sua ultima versione.

Come La Fura dels Baus, anche Mazda CX-5 sceglie di puntare sull’innovazione e la cura dei dettagli, con lo sguardo sempre puntato sulla funzionalità per risultati costantemente di alto livello. Facendo proprio il concetto di Jinba Ittai, ovvero l’unione e l’armonia tra cavaliere e cavallo, Mazda CX-5 fonde la passione, l’ingegno e la ricerca della perfezione del team in una vera e propria forza della natura dotata di un’anima dal perfetto equilibrio.

Meglio non dimenticarlo: l’appuntamento imperdibile con la Soul Red Crystal Night di Mazda CX-5 e La Fura dels Baus è per mercoledì 7 giugno a Torino, Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 21.