MSC Europa, in arrivo la nuova ammiraglia

MSC Crociere sempre più in prima fila per la tutela dell'ambiente. Consegnata MSC Grandiosa (sabato 9 novembre 2019 il battesimo ad Amburgo), è già iniziata la costruzione di MSC Europa, la prima nave World Class alimentata a GNL (gas naturale liquefatto). Firmato, inoltre, l'accordo per installare a bordo di MSC Europa, per la prima volta al mondo, un innovativo sistema di celle a combustibile (fuel cell) alimentate a GNL.

La cerimonia di consegna di MSC Grandiosa si è svolta nei Chantiers de l'Atlantique alla presenza di Gianluigi Aponte, presidente del gruppo MSC. Subito dopo il presidente esecutivo di MSC Cruises, Pierfrancesco Vago, ha preso parte a un altro importante evento: il tradizionale taglio della lamiera e l'annuncio del nome della prima nave World Class, MSC Europa, appunto. Si tratta della prima di cinque navi da crociera alimentate a GNL. I due eventi segnano un altro importante passo in avanti nel costante impegno della Compagnia per la tutela dell'ambiente, sia in mare sia a terra.

«MSC Crociere ha assunto fin dall'inizio un forte impegno per ridurre al minimo l'impatto ambientale grazie all'utilizzo di soluzioni innovative e ad efficaci tecnologie di cui sono dotate le nostre navi - il commento di Pierfrancesco Vago - Con ogni nuova nave miglioriamo sempre più le prestazioni ambientali, e l'obiettivo finale è quello di avere una flotta a impatto zero. Con MSC Grandiosa compiremo un altro passo in avanti in questo importante percorso. L'evento di oggi è ancora più significativo perché coincide con l'inizio della costruzione della prima delle cinque navi alimentate a gas naturale liquefatto. Il nostro percorso di sostenibilità e di attenzione verso le comunità portuali in cui operiamo non si ferma qui - ha concluso Vago - Concentreremo i nostri investimenti in ricerca e sviluppo per accelerare l'incremento di soluzioni di ultima generazione».

