Arrestata banda di borseggiatori: erano il tormento dei viaggiatori della metro

La Polizia Ferroviaria di Napoli è riuscita a individuare e ad arrestare una banda composta da quattro borseggiatori, che da mesi erano diventati un vero e proprio tormento per i viaggiatori della metropolitana. Tantissimi infatti sono i furti compiuti da i quattro malviventi, che prendevano di mira le persone che viaggiavano sulla linea 1 della metro di Napoli e li derubavano.

I quattro agivano in coppia, usando quasi sempre lo stesso metodo d'azione: mentre uno di loro pensava a creare un diversivo per distrarre la vittima, l'altro complice commetteva il furto. Solitamente, dopo aver individuato la vittima prescelta, uno dei borseggiatori si metteva davanti in modo da rallentarla, nel frattempo il secondo si posizionava dietro e infilava la mano nella tasca dei vestiti o nella borsa, rubando cellulare e soldi. I quattro borseggiatori sceglievano sempre con attenzione le persone da derubare e si assicuravano di farlo in momenti di grande affollamento per riuscire a passare inosservati, compiendo il furto senza essere visti.

Dopo mesi e mesi di colpi messi a segni sulla metro, gli uomini della Polizia Ferroviaria sono riusciti a individuarli e a bloccarli nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio. L'arresto è avvenuto in due distinte operazioni: la prima coppia di ladri è stata infatti fermata alla stazione di piazza Dante, mentre gli altri due a Materdei. La Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale della Polfer ha notato due dei quattro borseggiatori a piazza Garibaldi, soprendendoli a scrutare passeggeri e bagagli. Gli agenti hanno così deciso di seguirli fino alla successiva fermata della metro in via Toledo, dove li hanno visti rubare un portafogli dalla tasca di un viaggiatore. I ladri si sono poi allontanati pensando di riuscire a farla franca, ma appena sono giunti all'uscita della stazione sono stati fermati e arrestati per furto aggravato in concorso.

Gli altri due borseggiatori, invece, sono stati arrestati da un'altra squadra di poliziotti, che stava svolgendo un controllo nelle stazioni della metropolitana di Materdei. Anche loro sono stati colti in flagrante mentre derubavano una donna e un uomo del portafogli e del cellulare. Dopo le formalità di rito e l'arresto, la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Sempre a Napoli, nel mese di dicembre, erano stati arrestati altri quattro borseggiatori che operavano sulle linee della Circumvesuviana.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?