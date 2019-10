Bambina piccola senza casco sul motorino. La denuncia su Facebook

Una bambina molto piccola in piedi su un motorino. E per giunta, sprovvista di casco. Accade a Napoli, nel tardo pomeriggio di oggi. A raccontare la vicenda è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che, attraverso il suo profilo Facebook, denuncia i fatti con un video inoltratogli da "fonti anonime".

Il filmato mostra una bimba, approsimativamente di circa 2/3 anni, mentre impugna il manubrio di uno scooter, in piedi e senza casco. Alle sue spalle, in sella al "mezzo", ci sono la madre ed un'altra giovane ragazza che, piuttosto divertite, registrano con lo smartphone la peformance su due ruote. " Metti le mani qua ", dice la mamma alla figlia incurante del pericolo poi, la esorta a salutare la nonna in video. Tutto questo, mentre si spostano tra i vicoli trafficati del centro.