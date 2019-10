Chiesa in restauro da anni e i criminali guadagnano sui cartelloni pubblicitari

Una chiesa chiusa da 30 anni per ristrutturazione e una società, quella che avrebbe dovuto finanziare i lavori, implicata in un'indagine della direzione distrettuale antimafia, che l'ha sottoposta a sequestro. È la storia, raccontata dal Corriere della Sera, della chiesa di Santa Maria di Portosalvo, a Napoli.

La struttura del '600, che si trovava in condizioni di degrado, era stata affidata a una ditta per la ristrutturazione ben 30 anni fa. Ma da quel giorno, la chiesa è rimasta chiusa. Da qualche anno, inoltre, è transennata e coperta su tutti e quattro i lati da installazioni pubblicitarie, che sarebbero dovute servire al finanziamento del restauro. Ma la ditta che ha in concessione le affissioni, la Spm, è stata sequestrata dopo un'indagine della Dda. L'accusa è di aver effettuato attività di riciclaggio, per favorire i clan dei Casalesi. A metà luglio, infatti, la Dia ha arrestato 11 persone.

Ma le indagini erano partite nel 2016, quando erano già state effettuate delle perquisizioni legate a un'inchiesta che coinvolgeva anche la Spm. Nonostante questo, la Curia di Napoli avrebbe stipulato due contratti con la società: uno nel 2015 e uno nel 2018. "Non ne sapevo niente- ha detto al Corriere Padre Salvatore Fratellanza, delegato della Curia e responsabile dell'Arciconfraternita- io sono arrivato solo nel 2018 e ho di fatto prolungato un contratto che già esisteva per poter rifare la facciata della chiesa e completare il restauro. Appena ho saputo dell’indagine ho chiesto una sospensione del contratto poi prolungato con l’amministratore giudiziario ". Non sospettava quello che si nascondesse dietro la Spm: " Perché avrei dovuto dubitare se la Curia aveva avuto fino ad allora dei rapporti commerciali con loro? E poi c’erano di mezzo anche altri enti come la Soprintendenza o la Regione Campania che tra l’altro ha sempre acquistato affissioni pubblicitarie. Nessuno di loro mi ha messo in allerta ".

E infatti, la Regione Campania è uno dei principali clienti di Spm e ha affisso diversi cartelloni pubblicitari sugli spazi della società, per divulgare eventi culturali. Il prezzo di listino della società ammonterebbe a 120mila euro al mese: guadagni da capogiro, quindi, per l'azienda finita nel mirino dell'antimafia.