La droga venduta con una stretta di mano

Una rapida stretta di mano per salutare un amico incontrato per strada. Un incontro casuale, come mille altri. Invece quello era un semplice quanto efficace escamotage per spacciare droga.

È finito così in manette, a Torre Annunziata in provincia di Napoli, un 53enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della locale sezione operativa che hanno scoperto il trucco e smascherato le sue attività.

Stando a quanto hanno appurato i militari, l’uomo incontrava i suoi clienti sulle strade più affollate della città oplontina. Qui si imbatteva “casualmente” in quelli che in realtà erano i suoi clienti e li salutava con una stretta di mano. Ma così l’uomo cedeva agli assuntori la droga, ottenendo in cambio il prezzo della dose.

I carabinieri, che da qualche tempo avevano messo sotto la loro lente d’ingrandimento le mosse del 53enne, sono intervenuti e lo hanno arrestato. In tasca, l’uomo aveva oltre otto dosi. In casa, invece, conservava un bilancino di precisione e altro materiale ritenuto utile, dagli investigatori, per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato della droga. Per lui è scattata la misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. I due clienti, invece, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.