Finisce sotto una macchina mentre attraversa la strada: grave una donna

È stata investita mentre attraversava la strada e adesso è in ospedale in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina, 5 agosto, tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, in provincia di Napoli. Una donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, è finita sotto una macchina, mentre si spostava da un marciapiede all’altro.

Alla guida della vettura, una Fiat Seicento, c’era una ragazza, che si è fermata per soccorrere la vittima dell’incidente. Su posto è giunta l’ambulanza del 118 e i medici a bordo sono stati costretti a rianimare la donna, che era in arresto cardiaco.

Poi la corsa all’ospedale Santa Maria della Pietà, nella vicina città di Nola, dove sono continuate le cure. La donna investita è in sala rianimazione e rischia di perdere la vita. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia municipale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto.

Secondo le prime testimonianze, sembrerebbe che la giovane al volante della Fiat Seicento abbia commesso un’imprudenza. L’automobile avrebbe effettuato una manovra brusca, investendo la donna in retromarcia. L’impatto è stato così violento che ha procurato lesioni molto serie alla vittima dell’incidente.

