Maglie e sciarpe contraffate vendute all’apertura delle Universiadi campane

Sono partite da soli due giorni le Universiadi 2019 in Campania e già divampano le polemiche. Durante la cerimonia di apertura dei giochi allo stadio San Paolo di Napoli, all’esterno dell’impianto sportivo, nonostante la presenza numerosa delle forze dell’ordine, alcuni venditori ambulanti commerciavano maglie e sciarpe contraffatte dell’evento sportivo di carattere internazionale.

Gli abusivi hanno eluso i controlli della Guardia di finanza, riuscendo a svolgere la loro attività illecita. Nonostante fossero stati cacciati più volte dallo spiazzale del San Paolo si sono confusi tra la folla e hanno continuato a promuovere i loro prodotti contraffatti. Il triste fenomeno si è svolto in contemporanea con l’apertura dei giochi universitari, una mega manifestazione con circa 6mila persone che hanno sfilato sul terreno di gioco, tra esibizioni musicali e coreografie.

In questi primi giorni di Universiadi non sono mancate altre vicissitudini, come il caso dell’atleta africano rapinato e ferito a Napoli. La vittima stava passeggiando in via Claudio, strada a ridosso dello stadio San Paolo di Napoli, quando è stata aggredita da malviventi. Al giovane è stato sottratto anche lo smartphone.