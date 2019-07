"Pagami o pubblico le tue foto hard". Arrestata negoziante che ricattava una donna

Era entrata in possesso di alcune fotografie hard di una donna sposata di Striano, nel Napoletano, e aveva cominciato a ricattarla, estorcendole diverse migliaia di euro. Le minacce erano ricorrenti. “Dammi i soldi, altrimenti pubblico le tue foto hot”, diceva la donna titolare di un negozio di ferramenta alla sua vittima.

La giovane mamma di due figlie ad un certo punto non ha retto più ai ricatti e ha denunciato tutto ai carabinieri, i quali hanno organizzato un incontro trappola e hanno arrestato in flagranza di reato l’aguzzina, riuscendo anche a recuperare le immagini compromettenti.

La donna era stata microfonata dai militari e le banconote da consegnare erano contrassegnate e fotocopiate. Una volta avvenuto il passaggio di denaro i carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato la negoziante, che risulta essere stata già denunciata in passato per estorsione. Pochi giorni fa, a Nuoro, un artigiano si è tolto la vita perché ricattato per delle foto hot.