Ruba ai treni in stazione, preso due volte in 15 giorni

Ruba ai treni fermi in stazione, arrestato per due volte nel giro di appena quindici giorni. Finisce in manette (di nuovo) un 34enne originario della Guinea. È accaduto a Napoli dove lo straniero, in azione insieme a un complice, è stato fermato dagli agenti della Polizia ferroviaria.

I due sono stati sorpresi, questa volta, nell’area manutenzione convogli della stazione Centrale del capoluogo campano. Si aggiravano tra i treni in sosta, con un comportamento che ai vigilantes di Reti Ferroviarie Italiane è parso subito sospetto. Così le guardie hanno chiesto l’intervento della Polfer che ha inviato sul posto una pattuglia. I poliziotti ci hanno messo poco a capire che i sospetti dei vigilantes erano fondati. Così hanno scoperto che i due stranieri avevano rubato un serbatoio dell’olio di un Etr Frecciarossa, insieme ad altro materiale metallico e meccanico. Dunque gli agenti sono immediatamente intervenuti, mandando in fumo gli intenti dei due extracomunitari.

Dopo l’arresto, sono stati trasferiti negli uffici della polizia per i controlli e gli accertamenti. Da questi è emerso che quel 34enne guineiano era lo stesso uomo che, il 15 maggio scorso, era stato fermato per il furto di una ventola e di un radiatore di un treno e, per questo, era stato processato e condannato per direttissima a otto mesi di reclusione con una multa da duecento euro. Il complice, un 32enne proveniente dal Senegal, risultava invece ristretto al regime degli arresti domiciliari per questioni di droga.

Entrambi saranno giudicati col rito direttissimo: rispondono di furto aggravato mentre al 32enne è stata contestata anche l’accusa di evasione.