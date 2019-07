Scoperti con chiavi alterate e grimaldelli: scattano le denunce

Li scoprono con chiavi e arnesi utili a penetrare negli appartamenti, finiscono nei guai due uomini a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

L’episodio s’è verificato nel fine settimana. Tutto è iniziato quando gli agenti, impegnati nei consueti servizi di controllo e monitoraggio del territorio, si sono imbattuti nella coppia. I due, rispettivamente di 61 e 62 anni, erano vecchie conoscenze delle forze dell’ordine. I poliziotti, dunque, notato il conciliabolo e hanno deciso di tenere sotto controllo le loro mosse. Ma quegli uomini, che si trovavano defilati, accanto a due scooter parcheggiati, avevano a loro volta notato gli agenti. E così, sperando di non dare troppo nell’occhio, hanno iniziato ad allontanarsi.

L’atteggiamento dei due è parso sospetto ai tutori dell’ordine che, così, hanno provveduto a bloccare immediatamente la coppia. Così hanno potuto scoprire che dietro a tanta circospezione c’era qualcosa in più: infatti li hanno trovati in possesso di chiavi modificate, grimaldelli, attrezzi, utensili, torcia e persino un paio di guanti di lana. Per gli agenti non ci sono stati dubbi: quello era l’armamentario utile ai ladri d’appartamento per riuscire a penetrare nelle abitazioni al fine di ripulirle.

Così, per entrambi, è scattata la denuncia: rispondono di possesso di chiavi presumibilmente alterate mentre tutto il kit scoperto è stato subito sequestrato.

