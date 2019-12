Sicurezza stradale, elevate multe per quasi 10mila euro

Raffica di controlli dei poliziotti sulle strade di Torre Annunziata in provincia di Napoli: scattano multe per quasi diecimila euro. L’operazione porta la firma degli agenti in servizio presso il commissariato torrese della polizia di Stato che, insieme ai colleghi degli equipaggi del reparto Prevenzione crimine della Campania hanno portato a termine, nella giornata di mercoledì, un servizio straordinario di controllo a largo raggio sul territorio comunale oplontino.

Stando ai dati diffusi dai poliziotti napoletani, sono stati sottoposte a controlli e dunque identificate ben 169 persone. Di queste, quarantadue sono risultate già note ai database delle forze dell’ordine. Inoltre sono stati fermati e sottoposti a controlli ben ottanta veicoli che si trovavano a circolare per le strade della città di Torre Annunziata. Di queste, quattro autovetture sono risultate sprovviste della copertura assicurativa Rca imposta dalle normative in vigore per la circolazione stradale. Pertanto sono scattati i sequestri. Un’altra vettura, senza revisione, è finita nelle maglie dei controlli e ne è stata disposta la sospensione dalla circolazione. Infine, un motociclista è stato pizzicato alla guida di uno scooter. Ma non aveva mai conseguito la patente di guida, quindi non avrebbe potuto, per legge, salire in sella al motociclo. Anche per lui sono scattate le sanzioni.

Il “conto” delle multe elevate dagli agenti è stato salato. In tutto l’ammontare delle sanzioni elevate agli automobilisti e agli utenti della strada inottemperanti alle regole previste e imposte dal codice della strada ha quasi raggiunto i diecimila euro. Per la precisione, l’importo totale delle nove contravvenzioni scoperte dagli agenti è pari alla somma di 9.328 euro.

Il resoconto delle operazioni degli agenti, però, non è ancora terminato. Perché i poliziotti hanno individuato un’auto sospetta. La vettura si trovava nell’area di via Pastore. Dai controlli degli agenti è emerso che quell’automobile risultava essere stata rubata qualche mese fa a Napoli, per la precisione a giugno. Dopo gli adempimenti di rito, la macchina è stata restituita al suo legittimo proprietario. Inoltre ai controlli sulla circolazione stradale si sono uniti quelli nei confronti delle persone che risultavano essere già sottoposte a misure cautelari o di prevenzione.

Proseguono senza sosta i monitoraggi e i controlli sulla circolazione stradale in tutta l'area dell'hinterland napoletano alle falde del Vesuvio. L'impegno delle forze dell'ordine è finalizzato ad accertare il rispetto delle normative previste e ad assicurare che la circolazione stradale avvenga in tutta sicurezza nel territorio.

