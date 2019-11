Stuprò una minorenne a Bologna, dopo 18 anni la perseguita di nuovo: arrestato napoletano

È stato arrestato dai carabinieri per stalking un uomo di 36 anni originario del Napoletano, che diciotto anni fa stuprò una ragazza, allora minorenne, a Bologna. L’uomo, a distanza di tempo, ha rintracciato nuovamente la donna e ha ricominciato a perseguitarla come nel 2001. Allora la giovane aveva 12 anni e subì violenza sessuale dal suo vicino di casa 18enne.

La minorenne tenne nascosto l’abuso fino a quando non divenne maggiorenne e trovò il coraggio di denunciare il suo persecutore, che fu condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. L’uomo finì in manette a febbraio del 2015 ed è uscito dal carcere ad aprile del 2018. Ritornato a Bologna, a casa della madre, ha rintracciato nuovamente la sua vittima.

In un primo momento ha cominciato a seguirla sui social network, poi ha provato a sorprenderla sul posto di lavoro. Non riuscendo a trovarla ha minacciato i colleghi della ragazza ed è scattata una nuova denuncia. L’uomo si è reso irreperibile per alcuni mesi, ma quando ha saputo dal suo legale di essere stato denunciato ha telefonato ai carabinieri dicendo che avrebbe fatto trovare il corpo della donna davanti alla porta della caserma.

A quel punto, in conseguenza delle nuove minacce, la Procura della Repubblica di Bologna ha previsto per lo stalker un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I carabinieri con uno stratagemma hanno indotto l’uomo ad andare a casa della madre e lo hanno arrestato.

