Trovato morto in casa dalla moglie: si indaga per omicidio

A fare la macabra scoperta è stata la moglie, che ha trovato il marito, un uomo di 43 anni di origine ucraina, morto nel suo appartamento di Agerola, in provincia di Napoli. La donna, 59enne, anche lei proveniente dall’Ucraina, appena tornata a casa si è accorta che l’uomo era accasciato a terra privo di vita.

Chiamati immediatamente i soccorsi, sul posto è giunta l’ambulanza del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne, mentre i carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per capire i motivi della morte dell’ucraino.

Il magistrato della Procura della Repubblica di Torre Annunziata propende per un omicidio, anche se le cause del decesso dell’uomo sono ancora ignote. La salma dell'uomo è stata posta sotto sequestro e trasferita in obitorio, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, che rivelerà con esattezza cosa è accaduto nell’abitazione di via Radicosa.

Dalle prime notizie che trapelano sembra che le forze dell’ordine non abbiano ritrovato il portafoglio con i documenti del 43enne e ciò potrebbe far pensare che sarebbe morto per una rapina finita male. Poche settimane fa, in provincia di Piacenza, una donna di origini marocchine è stata trovata morta nella sua abitazione con molte ferite al collo.