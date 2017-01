Nautica Italiana e Fiera Milano varano il Versilia Yachting Rendez-Vous

Nautica Italiana e Fiera Milano insieme per un evento nautico di respiro internazionale, espressione dell’alto di gamma della nautica mondiale, glamour e con un format innovativo che coinvolgerà il territorio e valorizzerà l'eccellenza del Made in Italy non solo nautico. E' il primo Versilia Yachting Rendez-vous, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio 2017 a Viareggio, con un programma di eventi nelle più celebri località della Versilia, tra cui Pietrasanta e Forte dei Marmi.

L’evento, ideato e fortemente voluto da Nautica Italiana, vedrà infatti impegnata nell'organizzazione Fiera Milano e potrà contare sulla collaborazione del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Regione Toscana, Comune di Viareggio, Comuni della Versilia e altri soggetti locali con l’intento, si sottolinea in una nota, di "coinvolgere tutto il comparto e le associazioni di settore nazionali e internazionali".

Il Versilia Yachting Rendez-vous ha l'obbiettivo di valorizzare le potenzialità dell’industria nautica d’eccellenza che in Toscana ha un forte insediamento e una consolidata tradizione in cui progettualità, tecnologia e alta qualità artigianale si coniugano in un territorio riconosciuto nel mondo per la bellezza, l’arte, l’accoglienza e italian life style.

Fondazione Altagamma, a cui Nautica Italiana è affiliata, sarà coinvolta nella realizzazione del programma e degli eventi collaterali in qualità di organismo rappresentativo dell’alta industria culturale e creativa del Paese.

Fiera Milano, con il coinvolgimento operativo del Distretto, si occuperà di tutte le attività necessarie all’organizzazione dell’iniziativa negli specchi d’acqua del porto di Viareggio: dalla commerciale alla promozione e al marketing. Il Gruppo espostivo milanese, che vanta un’assoluta esperienza nell’organizzazione e nella gestione dei grandi eventi fieristici, sarà l’interfaccia operativa degli espositori e li assisterà a 360 gradi.

Progetto e programma del Versilia Yachting Rendez-vous saranno presentati da organizzatori e promotori nei prossimi giorni.