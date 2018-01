Nella pubblicità della culla Ikea c'è un test di gravidanza

" Fare la pipì su questa pubblicità potrebbe cambiarvi la vita ". Scritto in grandi caratteri neri su una pagina della rivista femminile svedese Amelia, l'annuncio che invita a urinare sulla pagina è in realtà una campagna pubblicitaria piuttosto particolare, ideata da Ikea insieme all'agenzia Åkestam Holst.

È dedicata ai neo-genitori, o a chi pensa di poterlo diventare presto la pubblicità del colosso dei mobili a poco prezzo, che per vendere il modello di culla Sundvik ha scelto di offrire uno sconto a tutte le future mamme e di farlo trasformando una parte della pagina in un test di gravidanza, di poco differente da quelli che si possono trovare in commercio.

Una novità c'è: se la risposta è positiva, a comparire sulla pagina sarà lo sconto destinato alle future mamme, grazie al sistema a cui la società pubblicitaria a svedese ha lavorto insieme a Mercene Labs, per realizzare un test che - è bene sottolinearlo - non ha ottenuto il "bollino ufficiale" di affidabilità, ma che ha comunque richiesto un certo lavoro per poter essere messo a punto.