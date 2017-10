Netflix lancia "Juventus Fc": ​docu-serie su club italiano

Tutto quello che avreste voluto sapere sul club bianconero ve lo racconterà Juventus Fc ,la docu-serie che Netflix lancerà in tutto il mondo nel 2018. Per la prima volta, il più grande servizio di intrattenimento al mondo via internet avrà la possibilità di raccontare la vita dei giocatori campioni d'Italia, durante la stagione 2017-2018.

Il docufilm bianconero

La produzione si articola in 4 episodi di un'ora ciascuno. Il lancio è previsto all'inizio del prossimo anno. Netflix racconterà le storie e i personaggi più coinvolgenti del club, seguendo i giocatori nella loro vita privata e professionale, dentro e fuori dal campo per catturare in profondità le vere esperienze di vita che fanno della Juventus una delle squadre più affascinanti del mondo. I tifosi di tutto il mondo avranno accesso al "dietro le quinte" della squadra e potranno così sentirsi più vicini ad alcuni dei più grandi calciatori della storia, ma anche al club vincitore di sei titoli di campionato consecutivi.

La docu-serie "Juventus FC" permetterà al pubblico di scoprire i giocatori, gli allenatori e il management della squadra, con uno stile rivoluzionario mai visto prima. Dopo il debutto di altre serie originali europee, tra cui Suburra, la serie - appena lanciata - e Dark in arrivo, la docu-serie Juventus FC darà seguito all'investimento di Netflix nella produzione di contenuti internazionali e italiani. Erik Barmack, Netflix Vice President of International Original Series, ha detto che: "Netflix è la culla di storie appassionanti e non esistono tifosi più appassionati di quelli bianconeri. Siamo entusiasti di avere accesso esclusivo ad uno dei club più importanti del mondo". "Ci riempie di orgoglio il fatto che la Juventus sia la prima squadra di calcio ad essere oggetto di un documentario originale Netflix", ha dichiarato Federico Palomba, Co-Chief Revenue Officer del club calcistico. "Collaborazioni di questo tipo non fanno che confermare la nostra passione per l'innovazione e il nostro essere un marchio sportivo d'intrattenimento. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i tifosi di tutto il mondo e milioni di utenti di Netflix, che grazie a questa docu-serie, potranno conoscere la Juventus sotto ogni aspetto".